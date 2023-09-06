Групу чоловіків затримано під час спроби незаконного виїзду з України в Одеській області - ДПСУ

На Одещині прикордонники Подільського загону зупинили групу із сімох чоловіків, які намагалися незаконно залишити територію України. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Арешт стався в районі, що знаходиться за 2 кілометри від кордону з Республікою Молдова. Жителі Одеської та Рівненської областей задумали спочатку незаконно перетнути кордон із РМ, а потім продовжити шлях до однієї з країн Європейського Союзу.
Розслідування виявило, що чоловіки слідували за заздалегідь спланованим маршрутом, наданим їм якимось "організатором". За твердженнями затриманих, цього організатора знайшли через закритий телеграм-канал.
Ціна за таку "допомогу" склала 1,6 тисячі доларів США для кожної людини. Щойно чоловіки досягли заздалегідь зазначеної точки на карті, їх затримали прикордонники, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Арешт стався в районі, що знаходиться за 2 кілометри від кордону з Республікою Молдова. Жителі Одеської та Рівненської областей задумали спочатку незаконно перетнути кордон із РМ, а потім продовжити шлях до однієї з країн Європейського Союзу.
Розслідування виявило, що чоловіки слідували за заздалегідь спланованим маршрутом, наданим їм якимось "організатором". За твердженнями затриманих, цього організатора знайшли через закритий телеграм-канал.
Ціна за таку "допомогу" склала 1,6 тисячі доларів США для кожної людини. Щойно чоловіки досягли заздалегідь зазначеної точки на карті, їх затримали прикордонники, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
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