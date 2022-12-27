Група мобілізованих окупантів втекла з Луганської області

12:55 27 грудня Київ, Україна

У Підмосков'ї взяли під арешт вісьмох мобілізованих росіян, які втекли зі зброєю із Луганської області. Про це 27 грудня повідомили росЗМІ.



Зазначається, що напередодні ввечері чоловіки віком від 20 до 44 років з'явилися у поліцію з автоматами та кулеметами, заявивши, що хочуть здати зброю.

"Пізніше з'ясувалося, що майже всі, хто приїхав у відділок, були мобілізовані в Калінінградській області і після навчання направлені під Луганськ", - пише канал.

На місце викликали військових слідчих, які відправили мобілізованих до однієї з військових частин Підмосков'я. Там вони чекатимуть на результати розслідування.