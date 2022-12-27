Група мобілізованих окупантів втекла з Луганської області

У Підмосков'ї взяли під арешт вісьмох мобілізованих росіян, які втекли зі зброєю із Луганської області. Про це 27 грудня повідомили росЗМІ.
Зазначається, що напередодні ввечері чоловіки віком від 20 до 44 років з'явилися у поліцію з автоматами та кулеметами, заявивши, що хочуть здати зброю.
Зазначається, що напередодні ввечері чоловіки віком від 20 до 44 років з'явилися у поліцію з автоматами та кулеметами, заявивши, що хочуть здати зброю.
На місце викликали військових слідчих, які відправили мобілізованих до однієї з військових частин Підмосков'я. Там вони чекатимуть на результати розслідування.
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