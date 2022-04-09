Громадянка України намагалася ввезти з Польщі боєприпаси

19:00 12 липня Київ, Україна

На українсько-польському кордоні, в автомобілі Рено під керуванням громадянки України, була виявлена схованка з боєприпасами.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

З огляду на наявні ризики можливого перевезення заборонених товарів, прикордонники пункт пропуску Ягодин спільно з інспектором митниці прийняли рішення про додатковий огляд даного автомобіля.



За результатами поглибленої перевірки правоохоронці виявили схованки за водійським сидінням і під обшивкою вантажного відсіку.



З'ясувалося, що жінка приховано перевозила 800 гільз калібру 7,62 мм, 4,5 тис. куль калібрів 7,83 мм і 8,6 мм, а також 24 телескопічних кийки 23 і 26 дюймів.



Про можливі ознаки кримінального правопорушення повідомлено поліціянтам. Співробітники Нацполіції провели слідчі дії і вилучили транспортний засіб.