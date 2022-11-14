Громадянина Молдови засудили до в'язниці за участь у боях на боці "ДНР"

14:49 14 листопада Київ, Україна

У Молдові засудили до трьох з половиною років в'язниці громадянина Молдови, який з 2016 до 2021 року був найманцем сепаратистів у Донецьку.

Про це із посиланням на прокуратуру Молдови пише NewsMaker.



34-річного чоловіка затримали в Молдові, коли він повернувся з України. Він визнав свою провину. За його словами, спочатку він вступив до "Першої слов'янської бригади" самопроголошеної "Донецької народної республіки" і брав участь у військових діях як солдат. Пізніше його підвищили до командира батальйону, а потім командира взводу зв'язку.



Обвинувачений розповів, що за рік він отримував 150 тисяч рублів або приблизно 2400 доларів.



Обвинуваченого, який визнав свою провину, засудили до 3 років та 6 місяців в'язниці. Це пом'якшене покарання, пише видання.



Раніше ще кількох громадян Молдови засудили за такі злочини, зазначає NewsMaker. Наприклад, 2018 року засудили до 3 років в'язниці 45-річного громадянина, який воював у складі незаконного військового формування "Перша слов'янська бригада" в Донецькій області України.