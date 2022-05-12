Громадянин Угорщини попався на контрабанді

На українсько-угорському кордоні в пункті пропуску "Лужанка" співробітниками Державної прикордонної служби України був затриманий громадянин Угорщини, з повним багажником контрабандних сигарет.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Повідомляється, що автомобілем з України їхав громадянин Угорщини. Іноземець пред'явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.
За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, з залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні автомобіля виявила сигарети без акцизних марок з позначкою "FOR DUTY FREE ONLY".
Зараз триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлено його кількість і вартість.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі