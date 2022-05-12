Громадянин Угорщини попався на контрабанді

21:17 10 грудня Київ, Україна

На українсько-угорському кордоні в пункті пропуску "Лужанка" співробітниками Державної прикордонної служби України був затриманий громадянин Угорщини, з повним багажником контрабандних сигарет.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Реалізуючи інформацію від оперативних співробітників Мукачівського загону в пункті пропуску "Лужаніка" на українсько-угорському кордоні, здійснена поглиблена перевірка мікроавтобуса SEAT", - відзначили в ДПСУ.

Повідомляється, що автомобілем з України їхав громадянин Угорщини. Іноземець пред'явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.



За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, з залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні автомобіля виявила сигарети без акцизних марок з позначкою "FOR DUTY FREE ONLY".



Зараз триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлено його кількість і вартість.