Громадянин України, який служив у російській армії, засуджений за державну зраду

Громадянина України, який служив у російській армії, засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду на Волині.
Про це повідомили пресслужби СБУ та Волинської прокуратури.
За рішенням суду, громадянина України Анатолія Жеребцова (1991 р.н.), родом із Чернівецької області, засудили до 12 років ув'язнення за державну зраду. Чоловік виїхав на постійне проживання до російської федерації у 2009 році та отримав російський паспорт.
У 2013 році його призвали на службу до лав збройних сил росії, а в 2016 році він підписав багаторічний контракт з ворожою армією і був включений до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади в місті Волгоград.
Згідно з наданими даними, це військове з'єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.
Після закінчення контракту та початку повномасштабного вторгнення росії, зрадник вирішив повернутися в Україну, прикриваючись українським паспортом. Проте контррозвідники СБУ затримали його у травні 2022 року на території Волинської області.
За результатами розслідування та на підставі зібраних доказів суд визнав Жеребцова винним у державній зраді та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Це рішення було озвучене пресслужбами СБУ та Волинської прокуратури.
Про це повідомили пресслужби СБУ та Волинської прокуратури.
За рішенням суду, громадянина України Анатолія Жеребцова (1991 р.н.), родом із Чернівецької області, засудили до 12 років ув'язнення за державну зраду. Чоловік виїхав на постійне проживання до російської федерації у 2009 році та отримав російський паспорт.
У 2013 році його призвали на службу до лав збройних сил росії, а в 2016 році він підписав багаторічний контракт з ворожою армією і був включений до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади в місті Волгоград.
Згідно з наданими даними, це військове з'єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.
Після закінчення контракту та початку повномасштабного вторгнення росії, зрадник вирішив повернутися в Україну, прикриваючись українським паспортом. Проте контррозвідники СБУ затримали його у травні 2022 року на території Волинської області.
За результатами розслідування та на підставі зібраних доказів суд визнав Жеребцова винним у державній зраді та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Це рішення було озвучене пресслужбами СБУ та Волинської прокуратури.
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