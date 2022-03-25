Громадянин Туреччини намагався ввезти в Україну контрабанду на 4,5 млн гривень

Державна прикордонна служба опублікувала інформацію про припинення спроби ввезення в Україну контрабанди. В аеропорту Харкова службовці прикордонної служби затримали чоловіка, який намагався пройти контроль з діамантами і золотом на 4,5 млн гривень.

Зазначено, що співробітники Харківського прикордонного загону провели огляд багажу і ручної поклажі одного з пасажирів рейсу зі Стамбула.

"У речах 44-річного громадянина Туреччини правоохоронці виявили дві каблучки з білого золота, прикрашені діамантами, 23 діаманти білого кольору з сертифікатами GIA загальною вагою 10 каратів, золотий ланцюжок вагою 55 грамів, два ланцюжки з білого золота з підвіскою, браслет з білого золота, прикрашений 19 діамантами, дев'ять каблучок з білого золота, прикрашених діамантами, один діамант жовтого кольору з сертифікатом HRD і шість паперових згортків з діамантами різних розмірів і ваги", - йдеться в повідомленні.

На оприлюдненому відео співробітниця прикордонного загону розповіла, що частину коштовностей знайшли у чоловіка в кишенях штанів.