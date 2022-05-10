Громадянин Вірменії вербував українок для заняття проституцією в Греції

20:40 05 серпня Київ, Україна

Затриманим виявився 38-річний громадянин Вірменії, який намагався переправити на "заробітки" в Афіни двох українок. За торгівлю людьми чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це 5 серпня повідомляє пресслужба Нацполіції в Донецькій області.



Правоохоронці встановили, що в липні цього року 38-річний громадянин Вірменії за попередньою змовою з невстановленою особою організував злочинну схему відправки жінок в Афіни для заняття проституцією. Чоловік підшукував і вербував жительок Маріуполя Донецької області, користуючись їхнім важким матеріальним становищем. Зловмисник переконував дівчат у вигідності "роботи", пропонуючи високий заробіток, гідні умови проживання та харчування. За обіцянками вербувальника, за годину надання інтимних послуг вони повинні були отримувати від $50.



"Після отримання згоди від двох жінок фігурант оплатив їм оформлення всіх необхідних документів та переїзд до Грецької Республіки. Таким чином, він затягував маріупольчанок в боргову кабалу, бо ці гроші вони повинні були відпрацювати за кордоном", - йдеться в повідомленні.



За даними поліції, організатор особисто зустрів дівчат в Києві і супроводив до автобуса, який здійснює міжнародні перевезення. У цей момент він був затриманий правоохоронцями.



Іноземцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від п'яти до 12 років позбавлення волі.



Поліція також встановлює коло інших осіб, причетних до організації міжнародного каналу торгівлі людьми.