У Житомирі Служба безпеки України виявила схрон з вибухівкою і іншими засобами ураження. Тайник був облаштований в лісосмузі біля міського кладовища. "Правоохоронці вилучили майже 6 кілограмів пластиду, півсотні засобів детонації прямого і керованого дії, тротилову шашку, протипіхотну міну, запальні дроти, дві підствольні гранати і заготовку для саморобного вибухового пристрою в балоні з-під засоби для чищення зброї ", - інформує пресгрупа УСБ України в Житомирській області. Вилучені засоби ураження направлені на експертизуЗараз правоохоронці встановлюють джерела походження коштів поразки і розшукують осіб, причетних до облаштування схованки.
Гранати і 6 кг пластиду: в Житомирі виявили схованку з вибухівкою. ФОТО -
03:37 24 квітня Київ, Україна
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі