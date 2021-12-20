Граната в дитячій пісочниці

14:15 10 липень Київ, Україна

У Києві біля Виноградаря в дитячій пісочниці знайшли іржаву гранату.

Повідомляється, що вибухівка валялася просто в пісочниці. Передбачається, що вона потрапила туди разом з піском, який недавно завезли на майданчик.

"В" Варшавському мікрорайоні "серед білого дня на дитячому майданчику знайшли гранату. По всій видимості, місцевий ЖКГ з піском в пісочницю дітям привіз. Дуже схожа на бойову - ф1 з запалом 1941 року. Могла вибухнути в будь-який момент ", - йдеться в повідомленні.

На місці працювали вибухотехніки і поліція.