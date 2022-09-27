Граната під подушкою: сапери розповіли про перебіг розмінування Харківської області

12:45 27 вересня Київ, Україна

На звільнених від російських військових територіях Харківської області сапери сконцентрувалися на розмінуванні доріг, узбіччя, житлових будинків, державних та публічних установ, шкіл та дитячих садків. Експерти кажуть, що росіяни в регіоні широко застосовували різноманітні боєприпаси та способи мінування, нехтуючи положенням Женевської конвенції.



Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії.



Сапери Національної гвардії працюють на території Золочівського, Дергачівського та Харківського районів, які ще два тижні тому були окуповані росіянами. Серед найбільш замінованих населених пунктів у Нацгвардії називають Макарове, Турове, Дементіївку, Уди та Гоптівку.

“Перед тим, як заїхати до деокупованого населеного пункту, ми проводимо інженерну розвідку. У Козачій Лопані противник замінував цивільні житлові будинки та вулиці, майже під кожною подушкою виявили закладені ручні гранати. Протитанкові міни ТМ-62 противник комбінує замість стандартного підривника з протипіхотними мінами ПМН-2 (протипіхотна фугасна натискної дії. – ред.), де сила спрацьовування 8–25 кілограмів. Під час розмінування макарівської школи загинув сапер із моєї групи. Вона була замінована повністю – двері, вікна, навчальні класи, дитячий майданчик”, – розповідає про процес командир групи розмінування із позивним Тротил.



За два тижні сапери знешкодили понад тисячу одиниць вибухонебезпечних предметів, серед яких касетні боєприпаси РСЗВ "Смерч" та "Ураган", артилерійські снаряди, постріли для гранатометів, ручні гранати, протипіхотні та протитанкові міни.

“Сапери працюють на безпечній дистанції один від одного – це 50–100 метрів. Залежно від забруднення місцевості на розмінування території фахівець витрачає стільки часу, скільки йому необхідно: 100 метрів він може пройти як через 10 хвилин, так і через годину-дві”, – каже Тротил.