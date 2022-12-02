Графіті Бенксі зрізали зі стіни у Гостомелі: деталі

18:16 02 грудня Київ, Україна

У Гостомелі зі стіни будинку 2 грудня зрізали графіті британського вуличного художника Бенксі. Йдеться про зображення жінки у протигазі з вогнегасником. Це графіті було на вулиці Проскурівській, 2.



У поліції Київської області розповіли, що зловмисники не встигли забрати роботу Бенксі. Місцеві жителі викликали правоохоронців, які затримали вісьмох (мешканців Києва та Черкас) та доставили їх до відділення поліції. Проти них було відкрито кримінальне провадження за статтею «пошкодження майна».



За словами одного із ініціаторів демонтажу, графіті планували продати на аукціоні. А всі кошти передати до ЗСУ. Втім, їхні версії різні, розповіли у прес-службі поліції.



Робота Бенксі не пошкоджена, вона залишається в поліцейській дільниці як речовий доказ.



Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що разом із Держтомельською сільрадою та представниками Мінкульту ведуть консультації щодо зберігання графіті.