ДПСУ затримала священика з російськими зв'язками

12:23 09 червня Київ, Україна

Державна прикордонна служба України інформує про затримання священика колишньої Української православної церкви Московського патріархату у Київській області.



Цю інформацію розповсюдила ДПСУ через Telegram.

"У черговий раз ми зіткнулися з фанатом "російського світу", цього разу у священному одязі. У Київській області було затримано священика з колишньої УПЦ МП . У його мобільному телефоні були виявлені російські номери, література російського походження та лист подяки від голови Тверської митрополії" Росії за 2023 рік. У нас вже є подяка, а в духовному плані настоятель отримає своє зцілення до СБУ!” – йдеться у повідомленні.



ДПСУ також опублікувала фотографію чоловіка у цивільному одязі, а також зображення "подячного листа" та "требника".