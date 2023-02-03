Готували теракти на Дніпропетровщині: СБУ викрила агентів Росії

16:09 03 лютого Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України затримали у Дніпропетровській області екс-міліціонера та двох екс-військових, які були агентами Росії.





Насамперед вони намагалися виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень та навчальних центрів українських військ.



Для цього ворожі поплічники постійно намагалися розширювати власну мережу інформаторів, зокрема серед українських військових та правоохоронців.



Крім того, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровщини агенти ФСБ мають забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій та терактів на території регіону.



За даними слідства, агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення.



У поле зору ФСБ він потрапив через прокремлівські погляди. Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента та отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для розвідувально-вибухової діяльності проти України. Для цього у свою групу він Про це повідомляє прес-служба СБУ Насамперед вони намагалися виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень та навчальних центрів українських військ.Для цього ворожі поплічники постійно намагалися розширювати власну мережу інформаторів, зокрема серед українських військових та правоохоронців.Крім того, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровщини агенти ФСБ мають забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій та терактів на території регіону.За даними слідства, агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення.У поле зору ФСБ він потрапив через прокремлівські погляди. Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента та отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для розвідувально-вибухової діяльності проти України. Для цього у свою групу він

залучив ще двох місцевих мешканців – колишніх українських військовослужбовців.

Після 24 лютого минулого року ворог активізував діяльність своєї резидентури зі збирання розвідувальної інформації.



Передача даних здійснювалася через відпрацьовані канали закритого електронного зв'язку за допомогою текстових повідомлень та графічних зображень.



У разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли своїм поплічникам керівні посади у місцевих окупаційних адміністраціях.



Співробітники СБУ поетапно задокументували факти злочинної діяльності ворожих агентів.



Під час обшуків у місцях їхнього проживання правоохоронці виявили:

вогнепальна зброя з глушниками;

бойові гранати;

патрони різного калібру;

засоби зв'язку конспіративної комунікації із представниками ФСБ.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст.. 111 Кримінального кодексу України, фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників російської агентурної мережі.