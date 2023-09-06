Готували держпереворот: поплічники медведчука отримали тюремні терміни

10:11 10 серпня Київ, Україна





Серед засуджених – громадянин росії, військовий розвідник за фахом, який був на «прямому» зв'язку з представниками адміністрації президента росії та спецслужб країни-агресора.



Зловмисники планували «синхронізувати» державний переворот із початком повномасштабного вторгнення росії. Тим самим сподівалися допомогти агресорові у швидкій окупації України.



За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави. Саме ці прокремлівські центри мали ініціювати проведення у столиці України так званих «національних зборів». Завдяки доказовій базі СБУ тюремні терміни отримали чотири поплічники екснардепа медведчука , які готували насильницьке захоплення влади в Україні.Серед засуджених – громадянин росії, військовий розвідник за фахом, який був на «прямому» зв'язку з представниками адміністрації президента росії та спецслужб країни-агресора.Зловмисники планували «синхронізувати» державний переворот із початком повномасштабного вторгнення росії. Тим самим сподівалися допомогти агресорові у швидкій окупації України.За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави. Саме ці прокремлівські центри мали ініціювати проведення у столиці України так званих «національних зборів».

На цьому форумі його організатори планували ухвалити резолюцію щодо усунення від влади вищого військово-політичного керівництва України.



У разі відмови зловмисники планували перейти до «силового сценарію». Для цього вони формували власне "бойове крило", до якого намагалися залучити пів тисячі озброєних осіб. Для пошуку кандидатів використовували власні зв'язки серед прихильників рашизму.

Проте Служба безпеки спрацювала на випередження та запобігла реалізації незаконних дій. Внаслідок багатоетапної спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили організаторів злочину, задокументували їхню підривну діяльність та затримали на початку повномасштабного вторгнення.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та призначив росіянину – 10 років, організатору злочину – 7 років, а двом його спільникам – по 5 років ув'язнення.



Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.