Готував удар по аеродромах Кіровоградщини: СБУ затримала російського агента

11:31 29 червня Київ, Україна

Служба безпеки, в ході контрдиверсійної операції в Кіровоградській області, затримала агента ФСБ, причетного до підготовки нових повітряних ударів росії по авіаційній інфраструктурі в цьому регіоні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Саме таке завдання ворожий поплічник отримав від свого російського «куратора» - кадрового співробітника 5-ї служби ФСБ, який перебуває у тимчасово окупованому Криму.



Для виконання розвідзавдання російський агент збирав максимум інформації про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність бойових літаків та складів з боєприпасами ЗСУ.



Також зловмисник намагався виявити вогневі позиції системи протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних об'єктів.



Крім того, російська спецслужба хотіла з'ясувати через свого агента загальну кількість можливих влучень по аеродромній інфраструктурі регіону. Встановлено, що на «поточні витрати» фігурант отримував від ФСБ «перекази» у криптовалюті. Загальна сума отриманих коштів становила до 10 тисяч у гривневому еквіваленті.



У разі отримання закритих відомостей окупанти планували використовувати їх для здійснення повторних повітряних атак на інфраструктуру Сил оборони.



Втім, співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника «на місці злочину» під час відеозйомки ним території однієї з військових частин ЗСУ.





У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фіксації «потрібних» цілей та спілкування з ФСБ.

За даними слідства, затримано мешканця Кропивницького, якого спецслужба росії завербувала на початку цього року. У поле зору ФСБ він потрапив через свої антиукраїнські повідомлення в одному з прокремлівських Телеграм-каналів.



Подальшу комунікацію з агресором зрадник здійснював через месенджер. При цьому перед кожним початком листування використовував спеціальний ідентифікаційний код.