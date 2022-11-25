Готував диверсії: СБУ затримала російського агента

12:03 25 листопада Київ, Україна

СБУ затримала в Києві агента ФСБ росії, який прибув із Криму для підготовки диверсій. Під виглядом відвідування родичів він якийсь час перебував у сплячому режимі, а коли отримав вказівку діяти – його затримала СБУ.

Про це повідомляє українська спецслужба у п'ятницю, 25 листопада.



Вказано, що зловмисник виконував завдання ФСБ зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони у столичному регіоні. Отриману інформацію він мав передавати ворогові для планування та підготовки активних диверсій проти українських військових.



Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі. Після захоплення Криму зловмисник перейшов на бік загарбників.



До Києва агента відправили за місяць до повномасштабного вторгнення. Під виглядом відвідування родичів він деякий час перебував у сплячому режимі, а коли отримав вказівку діяти, був затриманий співробітниками СБУ.

"Ворожий агент пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби і очікував на подальше відправлення на підконтрольну українській владі територію. Саме таку команду він одержав від агресора майже за місяць до початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

При цьому агент вирішив діяти не один, а намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використав свої зв'язки серед колишніх правоохоронців та представників кримінальних кіл.



У ході обшуків у нього виявили закордонний паспорт та паспорт громадянина росії, мобільний телефон, матеріали, що підтверджують проходження "спецкурсу" у Криму.



Фігуранту повідомлено про підозру за статтею про державну зраду (ч.1 ст.111 КК України). Суд відправив його під арешт.