Готував диверсії: СБУ затримала російського агента

СБУ затримала в Києві агента ФСБ росії, який прибув із Криму для підготовки диверсій. Під виглядом відвідування родичів він якийсь час перебував у сплячому режимі, а коли отримав вказівку діяти – його затримала СБУ.
Про це повідомляє українська спецслужба у п'ятницю, 25 листопада.
Вказано, що зловмисник виконував завдання ФСБ зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони у столичному регіоні. Отриману інформацію він мав передавати ворогові для планування та підготовки активних диверсій проти українських військових.
Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі. Після захоплення Криму зловмисник перейшов на бік загарбників.
До Києва агента відправили за місяць до повномасштабного вторгнення. Під виглядом відвідування родичів він деякий час перебував у сплячому режимі, а коли отримав вказівку діяти, був затриманий співробітниками СБУ.
Вказано, що зловмисник виконував завдання ФСБ зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони у столичному регіоні. Отриману інформацію він мав передавати ворогові для планування та підготовки активних диверсій проти українських військових.
Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі. Після захоплення Криму зловмисник перейшов на бік загарбників.
До Києва агента відправили за місяць до повномасштабного вторгнення. Під виглядом відвідування родичів він деякий час перебував у сплячому режимі, а коли отримав вказівку діяти, був затриманий співробітниками СБУ.
При цьому агент вирішив діяти не один, а намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використав свої зв'язки серед колишніх правоохоронців та представників кримінальних кіл.
У ході обшуків у нього виявили закордонний паспорт та паспорт громадянина росії, мобільний телефон, матеріали, що підтверджують проходження "спецкурсу" у Криму.
Фігуранту повідомлено про підозру за статтею про державну зраду (ч.1 ст.111 КК України). Суд відправив його під арешт.
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