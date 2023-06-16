Готував атаку на Вінницю: затримано російського шпигуна

Служба безпеки України затримала російського шпигуна, який займався підготовкою нової російської повітряної атаки на місто Вінниця.
Саме таке завдання ворожий поплічник отримав від російської спецслужби на початку червня цього року.
Для його виконання зловмисник щодня обходив вулиці обласного центру та приховано фіксував місця базування та переміщення сил оборони. Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт.
Також російський агент розвідував місцевість навколо промислових об'єктів для визначення рівня їхньої охорони та присутності там українських захисників. Крім того, фігурант «підказував» окупантам «пріоритетність» об'єктів, по яких росія готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе.
Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили агента ФСБ, задокументували його злочинні дії та затримали під час виконання ворожого завдання.
За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, який підтримував збройну агресію росії. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору фсб, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
Згідно з «інструкцією» російської спецслужби, зрадник мав переправляти їм розвідувальну інформацію у вигляді електронних карт та фотографій. Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожих завдань. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
Для його виконання зловмисник щодня обходив вулиці обласного центру та приховано фіксував місця базування та переміщення сил оборони. Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт.
Також російський агент розвідував місцевість навколо промислових об'єктів для визначення рівня їхньої охорони та присутності там українських захисників. Крім того, фігурант «підказував» окупантам «пріоритетність» об'єктів, по яких росія готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе.
Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили агента ФСБ, задокументували його злочинні дії та затримали під час виконання ворожого завдання.
За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, який підтримував збройну агресію росії. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору фсб, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
Згідно з «інструкцією» російської спецслужби, зрадник мав переправляти їм розвідувальну інформацію у вигляді електронних карт та фотографій. Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожих завдань. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
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