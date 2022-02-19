Держмитслужба присікла нелегальне ввезення 8 авто

17:19 30 вересень Київ, Україна

За фіктивними документами в Україну намагалися ввезти вісім автомобілів, середня ціна кожного 40 тисяч доларів. На цей момент авто вилучені.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці Держмитслужби.

"Три автомобілі Toyota Camry, по одному моделей Toyota Rav 4, Toyota Prius, Toyota Avalon, Volkswagen Jetta і Hyundai Sonata були доставлені в Україну морським шляхом через Одеський морський порт. Всі вісім автомобілів були заявлені до митного оформлення в Київській митниці Держмитслужби", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що згідно з наданими митниці рахунками-фактурами, продавцем всіх автомобілів виступала американська компанія з офісом в штаті Індіана.

"Інвойси нібито цією компанією по 4 авто були виставлені на ім'я членів однієї сім'ї з міста Чернігова, по 3 авто на ім'я членів однієї сім'ї з Чернігівської області, ще один - на киянку. Декларування всіх авто здійснював один митний брокер. За результатами проведеного Київською митницею Держмитслужби аналізу змісту поданих до митного контролю та оформлення комерційних та товаросупровідних документів, у митників виникли сумніви щодо їхньої правдивості. Логічним став інформаційний запит до американської сторони", - додається в повідомленні.

Так, Київська митниця отримала за два дні відповідь з США, що підтверджує, що ця компанія не здійснювала продаж або транспортування цих транспортних засобів в Україні. Рахунки-фактури на ці авто, виставлені від імені, не є автентичними та виготовлені незаконно.



На запрошення митниці для надання пояснень жоден з фігурантів-одержувачів автомобілів і митний брокер не з'явилися.