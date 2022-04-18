Держмитниця за 2020 рік вилучила контрафакту на 5 млн грн

13:52 20 листопада Київ, Україна

За десять місяців Державна митна служба за порушення митних правил вилучила контрафактного товару на 5 млн грн.



Про це повідомила пресслужба Держмитниці в п'ятницю, 20 листопада.



З січня по жовтень 2020 року зафіксовано 40 випадків порушення митних правил за підсумками припинень митного оформлення, а також 68 разів відбувалося знищення товару. Крім цього, 39 поштових відправлень були повернуті відправнику.





Товари, які вилучаються найчастіше:

портативна електроніка - 2,5 тис. одиниць на 1,9 млн грн (в основному торгових марок NGK і Apple);

іграшки - 130 тис. одиниць на 1 млн грн (торгові марки Hot Wheels, LOL SURPRISE, LEGO, UEFA);

одяг і головні убори - більше 25 тис. одиниць на 900 тис. грн (Puma, Nike, Adidas, Сalvin Klein);

взуття - майже 15 тис. пар на 654 тис. грн (Puma, Nike, Adidas);

сумки - близько 15 тис. одиниць на 200 тис. грн (Dior, Puma, Nike);

парфумерія та косметика - 29 тис. одиниць на 109 тис. грн (CHANEL, LACOSTE);

наручні годинники - 16 шт. на 32 тис. грн (Michael Kors).

У Держмитниці нагадали, що контрафактними за законом вважаються товари, які є предметами порушення прав на торговельну марку та на які без дозволу правовласника нанесені позначення цих торгових марок - ідентичні оригінальним позначенням або максимально наближені до них.