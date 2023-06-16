Держзрадника медведчука позбавили права займатися адвокатською діяльністю

18:01 24 травня Київ, Україна





Про це у коментарі руху Чесно сказав Роман Тітікало.



Адвокати Роман Тітікало та Ілля Костін подали скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА) Київської області щодо адвоката віктора медведчука, який є фігурантом Реєстру держзрадників руху Чесно і досі перебуває в Єдиному реєстрі адвокатів України. Адвокати вимагали позбавити екснардепа права займатися адвокатською діяльністю в Україні. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області задовольнила скаргу адвокатів Іллі Костіна та Романа Тітікала та позбавила екснардепа та держзрадника віктора медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю. Засідання пройшло у середу, 24 травня 2023 року.Про це у коментарі руху Чесно сказав Роман Тітікало.Адвокати Роман Тітікало та Ілля Костін подали скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА) Київської області щодо адвоката віктора медведчука, який є фігурантом Реєстру держзрадників руху Чесно і досі перебуває в Єдиному реєстрі адвокатів України. Адвокати вимагали позбавити екснардепа права займатися адвокатською діяльністю в Україні.

"За результатами розгляду скарги дисциплінарна палата дійшла висновку про наявність у діях адвоката віктора медведчука ознак дисциплінарної провини, а потім і про наявність підстав для порушення дисциплінарної справи щодо нього. Крім того, на стадії перевірки доводи скаржників про порушення адвокатом медведчуком обраного щодо нього запобіжного заходу спростовано не було", - йдеться в повідомленні.

Тітікало уточнив, що робота над тим, щоб позбавити медведчука такого права, тривала з 2016 року.

"Медведчук більше не адвокат! Історична справедливість відбулася. Як тільки дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила нашу з Іллею Костіним скаргу та позбавила медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю", — йдеться у повідомленні Романа Тітікала у Facebook.

За словами Романа Тітікала, під час розгляду дисциплінарної скарги адвокат віктора медведчука Олексій Калінніков зазначив, що обидва скаржники мають політичні погляди, протилежні його власним. Зокрема, Ілля Костін є військовослужбовцем ЗСУ, а Роман Тітікало – депутатом Київської облради від партії ЄС.



Раніше Калінніков представляв інтереси колишнього генпрокурора та зрадника-втікача віктора пшонки, а також інтереси друкарні "Новий світ", яка видала кілька книг президента віктора януковича, який втік, і заплатила йому найбільший в історії України письменницький гонорар — майже 16,5 млн гривень.



Олексій Калінніков викладає у школі адвокатури Національної школи адвокатури України (НААУ), яку у свою чергу багато років очолює соратниця медведчука Лідія Ізовітова.



Віктор медведчук отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №1 від 25 березня 1994 року за рішенням Київської міської КДКА від 20 січня 1994 року. У той самий час 14 серпня 2019 року це право було зупинено на підставі його заяви.