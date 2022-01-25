Держприкордонслужбою виявлено ​​рекордну партію кокаїну

14:30 09 вересень Київ, Україна

рекорд , в порту "Південний" Одеської області було затримано партію кокаїну на 17 млн доларів. Сьогоднішній "улов" Держприкордонслужби перевершив попередній

Про це повідомляє пресслужба МВС.



Наркотики переміщалися у контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Республіки Еквадор в порт «Південний», що в Одеській області.

«У контейнері оперативні співробітники виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном. Загальна вага наркотичних засобів становить близько 112 кг. Вартість вилучених наркотичних засобів на тіньовому ринку становить понад 17 млн доларів США», - йдеться в повідомленні.

Зараз тривають подальші процесуальні дії.