Держприкордонслужбою виявлено ​​рекордну партію кокаїну

Сьогоднішній "улов" Держприкордонслужби перевершив попередній рекорд, в порту "Південний" Одеської області було затримано партію кокаїну на 17 млн доларів.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Наркотики переміщалися у контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Республіки Еквадор в порт «Південний», що в Одеській області.
Наркотики переміщалися у контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Республіки Еквадор в порт «Південний», що в Одеській області.
Зараз тривають подальші процесуальні дії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі