Держприкордонслужба виявила контрабанду сигарет в автобусі

Львівський прикордонний загін на українсько-польському кордоні, в ході огляду салону рейсового автобуса, виявив велику контрабанду сигарет.
Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.
Повідомляється, що в сусідню країну автобус рейсом "Херсон-Варшава" слідував через пункт пропуску "Рава-Руська". За кермом автобуса був українець.
Прикордонники оглянули транспортний засіб і спільно з співробітниками митниці виявили приховані цигарки.
Тютюнові вироби вилучили, проводиться слідство.
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