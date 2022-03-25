Держприкордонслужба виявила контрабанду сигарет в автобусі

12:27 02 листопада Київ, Україна

Львівський прикордонний загін на українсько-польському кордоні, в ході огляду салону рейсового автобуса, виявив велику контрабанду сигарет.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.



Повідомляється, що в сусідню країну автобус рейсом "Херсон-Варшава" слідував через пункт пропуску "Рава-Руська". За кермом автобуса був українець.



Прикордонники оглянули транспортний засіб і спільно з співробітниками митниці виявили приховані цигарки.

"Тютюнові вироби були упаковані всюди: в стелі, за обшивкою, в підлозі і навіть під пасажирськими сидіннями. Всього прикордонники отримали зі схованок 3000 пачок курива", - йдеться в повідомленні.

Тютюнові вироби вилучили, проводиться слідство.