Держприкордонслужба затримала двох осіб з фейковими ПЛР-тестами

21:27 17 березень Київ, Україна

На Одещині затримано чоловіка і жінку, які намагалися перетнути український кордон з фальшивими документами про проходження ПЛР-тестування. За це їм загрожує обмеження волі до 6 місяців.



Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.



Підроблені документи виявили в пункті пропуску "Паланка" прикордонники Білгород-Дністровського загону. Громадянин Румунії і українка намагалися в'їхати в Україну на автомобілі. При проходженні паспортного контролю разом з документами надали і негативні ПЛР-тести на COVID-19. Проте тести на коронавірус виявилися підробленими.



Мало того, що так звані тести були роздруковані на принтері, так ще й на них не було підпису головного лікаря медичного закладу.



В результаті обидва зізналися прикордонникам, що не робили тести, а просто купили результати. Прикордонники повідомили про подію в поліцію.



За підробку документів мандрівникам загрожує штраф до 1190 гривень або обмеження волі до 6 місяців.