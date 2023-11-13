Держзрада та коригування ударів: жителю Харкова загрожує довічне ув'язнення

15:22 13 листопада Київ, Україна

Жителя Харкова визнано винним у передачі розвідданих через заборонену в Україні соцмережу представницям російських спецслужб. Суд виніс вирок за кількома статтями, включаючи державну зраду, поширення матеріалів, що виправдовують збройну агресію росії проти України, незаконне перероблення вогнепальної зброї та незаконне поводження зі зброєю. Мешканця Харкова засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.



Офіс Генерального прокурора повідомляє, що чоловік у період з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про Збройні сили України та інфраструктуру Харкова методами особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних. Він передавав розвіддані через заборонену соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби.



Одна з кураторок знаходиться в москві і раніше служила на окупованих територіях Донецької області, а інша є головою проросійської організації в Санкт-Петербурзі. Чоловік надав координати Харківської обласної державної адміністрації та дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО.



Підсудний також активно поширював проросійську пропаганду, заперечуючи збройну агресію росії проти України та схвалюючи дії військових. У ході обшуку у нього було виявлено комп'ютерну техніку, зброю та боєприпаси, які він незаконно придбав та зберігав.