Міському голові Броварів видали повістку

Під час засідання виконавчого комітету міської ради, 31 січня, меру Броварів Ігорю Сапожку та іншим присутнім чоловікам вручили повістки до військкомату.
Про це повідомляють місцеві пабліки у Facebook.
Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григор'янц вручив повістки 9 чоловікам.
Вони мають прийти у військкомат уточнити облікові дані та пройти медкомісію.
Про це повідомляють місцеві пабліки у Facebook.
Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григор'янц вручив повістки 9 чоловікам.
Вони мають прийти у військкомат уточнити облікові дані та пройти медкомісію.
Мер Броварів додав, що він раніше вже отримував повістку, ходив до військкомату і навіть проходив медкомісію.
Також повідомляється, що повістки отримали старости сіл Княжичі та Требухів, Артем Мороз та Андрій Цахло.
Вони заявили, що підуть на військово-лікарську комісію і для уточнення даних і закликають усіх, хто отримав повістки, наслідувати їхній приклад.
Загалом повістки отримають ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ.
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