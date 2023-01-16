Місто на Вінниччині залишилося без тепла через обстріл Росії

Після попадання російської ракети в об'єкт критичної інфраструктури в місті Ладижині Вінницької області, 20 тисяч будинків залишилися без тепла. Про це повідомляють ЗМІ.
Місто залишилося без тепла після обстрілу ТЕЦ, яка його обігрівала.
Багато багатоповерхівок утеплено, тому будинки ще не встигли охолонути, а мешканці в них гріються пляшками з теплою водою, електрообігрівачами, коли є світло, та газом на кухнях.
У місті вже вдруге оголошують надзвичайний стан. Така сама ситуація була півтора місяці тому після ударів по енергетичних об'єктах країни.
Тоді чиновники обіцяли швидко збудувати альтернативну котельню, але об'єкт ще на стадії будівництва.
Місто залишилося без тепла після обстрілу ТЕЦ, яка його обігрівала.
Багато багатоповерхівок утеплено, тому будинки ще не встигли охолонути, а мешканці в них гріються пляшками з теплою водою, електрообігрівачами, коли є світло, та газом на кухнях.
У місті вже вдруге оголошують надзвичайний стан. Така сама ситуація була півтора місяці тому після ударів по енергетичних об'єктах країни.
Тоді чиновники обіцяли швидко збудувати альтернативну котельню, але об'єкт ще на стадії будівництва.
Людям пропонують грітися в "пунктах незламності", деякі з них тут не згорталися після попереднього обстрілу. Воду із системи опалення у будинках поки не зливають, у мерії сподіваються на потепління та закликають людей економити електрику.
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