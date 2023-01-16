Місто на Вінниччині залишилося без тепла через обстріл Росії

15:53 16 січня Київ, Україна

Після попадання російської ракети в об'єкт критичної інфраструктури в місті Ладижині Вінницької області, 20 тисяч будинків залишилися без тепла. Про це повідомляють ЗМІ.



Місто залишилося без тепла після обстрілу ТЕЦ, яка його обігрівала.



Багато багатоповерхівок утеплено, тому будинки ще не встигли охолонути, а мешканці в них гріються пляшками з теплою водою, електрообігрівачами, коли є світло, та газом на кухнях.



У місті вже вдруге оголошують надзвичайний стан. Така сама ситуація була півтора місяці тому після ударів по енергетичних об'єктах країни.



Тоді чиновники обіцяли швидко збудувати альтернативну котельню, але об'єкт ще на стадії будівництва.

“Ми одразу розпочали будівництво об'єкту та паралельно проводили проектну документацію, щоб не затягувати. Вважаю, що терміни будівництва вони адекватні, враховуючи постачання матеріалів, насосів, труб та іншого. Не так просто знайти, адже проблеми із мережами є не лише у Ладижині”, - пояснює заступник міського голови Ладижина Павло Анущенко.

Людям пропонують грітися в "пунктах незламності", деякі з них тут не згорталися після попереднього обстрілу. Воду із системи опалення у будинках поки не зливають, у мерії сподіваються на потепління та закликають людей економити електрику.