Горе-водій: жінка два рази збила пішохода

17:29 17 серпень Київ, Україна

Львові стався інцидент, жінка за кермом іномарки, виїхала на пішохідну зону, де два рази скоїла наїзд на одного і того ж пішохода.



Відео інциденту оприлюднила прес-секретар патрульної поліції Львівської області Катерина Риб'ячий в Facebook.

"Львів. Зупинка перед пам'ятником Королю Данилу сьогодні. Це жах. Я за 5 років в поліції так і не перестала дивуватися. Чи не навчилися їздити? Не сідайте за кермо! ", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах відеоролика видно, що після зіткнення жінку відкинуло вперед. Машина зупинилася, але раптово знову почала рух і повторно скоїла наїзд на жінку.



Як написала прес-секретар, водій пояснила, що автомобіль був технічно несправний, тому вона не впоралася з керуванням.