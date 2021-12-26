Горе-водій: жінка два рази збила пішохода

У Львові стався інцидент, жінка за кермом іномарки, виїхала на пішохідну зону, де два рази скоїла наїзд на одного і того ж пішохода.
Відео інциденту оприлюднила прес-секретар патрульної поліції Львівської області Катерина Риб'ячий в Facebook.
На кадрах відеоролика видно, що після зіткнення жінку відкинуло вперед. Машина зупинилася, але раптово знову почала рух і повторно скоїла наїзд на жінку.
Як написала прес-секретар, водій пояснила, що автомобіль був технічно несправний, тому вона не впоралася з керуванням.
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