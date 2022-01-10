Голова в коробці з-під майонезу - жарти аргентинської поліції

Аргентинська поліція вислала сім'ї безвісти зниклого родича коробку з-під майонезу. У ній лежав череп зниклого дідуся. Сім'я приголомшена цинічністю правоохоронців.
Відомо, що 70-річний чоловік пішов з дому 10 січня минулого року і зник.
Поліція виявила останки його тіла в сміттєзвалищі. Правоохоронці чомусь вислали родичам череп аргентинця.
Сім'я шокована ставленням поліціянтів.
Крім того, в поліції так і не з'ясували, як саме загинув чоловік. Сім'я не може поховати його останки, оскільки не має свідоцтва про смерть.
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