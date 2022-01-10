Голова в коробці з-під майонезу - жарти аргентинської поліції

Аргентинська поліція вислала сім'ї безвісти зниклого родича коробку з-під майонезу. У ній лежав череп зниклого дідуся. Сім'я приголомшена цинічністю правоохоронців.

Відомо, що 70-річний чоловік пішов з дому 10 січня минулого року і зник.

Поліція виявила останки його тіла в сміттєзвалищі. Правоохоронці чомусь вислали родичам череп аргентинця.

Сім'я шокована ставленням поліціянтів.

"Ми чекали та шукали тебе рік і вісім місяців, а вони привозять тебе ось так. Наче ти був ніким! В коробці від майонезу!", - висловилася родичка пенсіонера.

Крім того, в поліції так і не з'ясували, як саме загинув чоловік. Сім'я не може поховати його останки, оскільки не має свідоцтва про смерть.