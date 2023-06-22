Голосував за визнання «л/днр»: ще один депутат держдуми росії отримав 15 років в'язниці

Відповідно до інформації, наданої Службою безпеки України, ще одного депутата державної думи російської федерації, який підтримував визнання "л/днр", було засуджено на 15 років позбавлення волі.
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази провини депутата російської держдуми Антона Ткачова, який сприяв розв’язанню повномасштабної війни проти України.
Чиновник позиціонує себе як «нове обличчя» кремлівського режиму та повністю підтримує агресивну політику вищого військово-політичного керівництва росії.
За це його призначили до Комітету російської держдуми з інформаційної політики.
За даними слідства, 15 лютого 2022 року він підтримав постанову про звернення до президента росії з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей.
А вже 22 лютого депутат проголосував за ратифікацію "договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу" між країною-агресором та терористичними організаціями "л/днр".
Надалі ці рішення кремль використав як формальний привод для початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Тим самим чиновник сприяв реалізації злочинного плану москви щодо захоплення нашої держави.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Ткачова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Оскільки засуджений перебуває на території росії, то початок терміну відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Чиновник позиціонує себе як «нове обличчя» кремлівського режиму та повністю підтримує агресивну політику вищого військово-політичного керівництва росії.
За це його призначили до Комітету російської держдуми з інформаційної політики.
За даними слідства, 15 лютого 2022 року він підтримав постанову про звернення до президента росії з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей.
А вже 22 лютого депутат проголосував за ратифікацію "договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу" між країною-агресором та терористичними організаціями "л/днр".
Надалі ці рішення кремль використав як формальний привод для початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Тим самим чиновник сприяв реалізації злочинного плану москви щодо захоплення нашої держави.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Ткачова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Оскільки засуджений перебуває на території росії, то початок терміну відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі