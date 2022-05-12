Ожеледиця в столиці стала причиною 127 ДТП

07:49 11 грудня Київ, Україна

Опади у вигляді мокрого дощу і температура повітря нижче нуля стали причиною більш ніж 120 ДТП на дорогах столиці. Така кількість аварій була зафіксована на вечір 10 грудня.



Про це розповів пресофіцер Патрульної поліції Києва Максим Голобородько.



За його словами, всього з початку ускладнення ситуації на дорогах столиці вже відбулося 127 автомобільних аварій.



"З них: чотири ДТП з травмованими. За моєю інформацією, ДТП зі смертельними випадками немає", - зазначив Голобородько.