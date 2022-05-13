Ожеледь в столиці: постраждали понад 160 людей

12:10 11 грудня Київ, Україна

З симптомами переохолодження та травмами, отриманими в результаті ожеледиці на столичних вулицях, зафіксовано понад 163 осіб, 13 з яких діти.

Про це сказала керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська в п'ятницю, 11 грудня.

"За 10 грудня травмувалися через ожеледицю 150 дорослих і 13 дітей", - уточнила Вишневська.

Крім того, за її словами, одна людина постраждала через переохолодження.