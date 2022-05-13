Ожеледь в столиці: постраждали понад 160 людей

З симптомами переохолодження та травмами, отриманими в результаті ожеледиці на столичних вулицях, зафіксовано понад 163 осіб, 13 з яких діти.
Про це сказала керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська в п'ятницю, 11 грудня.
Крім того, за її словами, одна людина постраждала через переохолодження.
Увечері в четвер у Києві через ожеледицю утворилися величезні пробки. Рух в місті і околицях було практично паралізовано внаслідок дощу, який пішов в морозну погоду.
Вранці 11 грудня в Києві ввели оперативне становище для громадського транспорту. Він курсує з відхиленням від графіка руху.
За даними Київавтодору, одні і ті ж ділянки вулично-дорожньої мережі були оброблені по кілька разів. Але це слабо допомагало. Дорожники вже використали 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піщано-соляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.
За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в Києві збережеться ожеледь (І рівень небезпеки, жовтий).
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