Ожеледь стала причиною ДТП у Запоріжжі

12:59 08 грудня Київ, Україна

Ожеледиця стала причиною ДТП в Запоріжжі, в результаті якої постраждали пасажири-підлітки, водій відбувся переляком.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області.



За даними відомства, 8 грудня в Дніпровський відділ поліції Запоріжжя надійшло повідомлення про аварію на перехресті Каширського шосе і вулиці Прогресивної в Запоріжжі, де перекинувся автомобіль "ЗАЗ 1102" з пасажирами.



Слідством встановлено, що 36-річний водій легкового автомобіля не впорався з керуванням на обледенілій ділянці дороги. Виїхавши за межі проїжджої частини на розподільний газон, "ЗАЗ 1102" перекинувся на дах.



В результаті ДТП постраждали троє дівчаток - 2005 р.н., 2006 р.н. і 2007 р.н., які знаходилися в салоні машини. Діти госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).