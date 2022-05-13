Роками тероризував Кривий Ріг: СБУ затримала "наглядача"

Співробітники СБУ провели спецоперацію із затримання одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Повідомляється, що структура в основному складалася з місцевих, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів. Мала чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну. Відрізнялася особливою жорстокістю методів силового "впливу".
Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час отримання чергового "траншу" неіснуючого боргу. 30 тисяч доларів США передав зловмисникам один з місцевих бізнесменів.
В ході обшуків за місцем проживання зловмисників вилучено великі суми грошей, ймовірно, отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, в тому числі РФ.
Чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) і ст. 189 (вимагання) КК України.
Зараз перевіряється інформація про причетність до діяльності угруповання представників силових структур і органів влади.
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