Роками тероризував Кривий Ріг: СБУ затримала "наглядача"

14:08 10 серпня Київ, Україна

Співробітники СБУ провели спецоперацію із затримання одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Повідомляється, що структура в основному складалася з місцевих, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів. Мала чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну. Відрізнялася особливою жорстокістю методів силового "впливу".

"Очолював угруповання кримінальний авторитет, який вже понад 10 років відомий в кримінальних колах як "наглядач" за містом", - йдеться в повідомленні.

"За попередніми даними слідства, зловмисники "спеціалізувалися" на "кришуванні" бізнесу, збиранні "общака" і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови "боржників" платити по "зобов'язаннях", до них застосовувалася тактика залякування. Погрози фізичної розправи і завдання шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно", - уточнили в спецслужбі.

Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час отримання чергового "траншу" неіснуючого боргу. 30 тисяч доларів США передав зловмисникам один з місцевих бізнесменів.

В ході обшуків за місцем проживання зловмисників вилучено великі суми грошей, ймовірно, отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, в тому числі РФ.

Чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) і ст. 189 (вимагання) КК України.



Зараз перевіряється інформація про причетність до діяльності угруповання представників силових структур і органів влади.