Голову правління компанії Мотор Січ звинувачують у держзраді - ЗМІ

07:02 23 жовтня Київ, Україна

Директора запорізького підприємства Мотора Січа В'ячеслава Богуслаєва було затримано за підозрою в державній зраді. Про це в суботу, 22 жовтня, заявив т.зв. "спікер" в окупаційній "адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов у своєму Telegram-каналі, а також повідомило видання Головкому з посиланням на свої джерела в СБУ.

"Голову правління компанії Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва звинувачують у держзраді. Йому загрожує довічне ув'язнення", - написав Рогов.

За неперевіреною інформацією, вдома у В'ячеслава Богуслаєва було проведено обшук. Зазначається, що його родина нібито відмовлялася відчиняти двері, тому її довелося відчиняти за допомогою спецобладнання.

У СБУ інформацію про можливе затримання Богуслаєва не спростовують та не підтверджують.

Зазначимо, що Богуслаєв тричі проходив до Верховної Ради у лавах Партії Регіонів. У 2019 році видання bihus.info випустило розслідування, в якому стверджувалося, що через підприємства Мотор Січ в Росію поставлялися комплектуючі до гелікоптерів та літаків в обхід заборони на експорт товарів військового призначення.

ПАТ Мотор Січ - одна з провідних у світі корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Підприємство розташоване у Шевченківському районі міста Запоріжжя.

Нагадаємо, викрито екс-співробітника ДСНС, який перейшов на службу в "МНС ДНР".

Також повідомлялося, що у Балаклії затримано слідчого, який працював на ворога.