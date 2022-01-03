Головний режисер Одеської опери утримується в Італії на запит РФ

16:30 03 січень Київ, Україна

Сьогодні стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук вже понад два тижні утримується в італійському слідчому ізоляторі на запит Росії.

Про це повідомила у Facebook Маріанна Гудіч-Палій, куратор ініціативної групи Free Eugene Lavrenchuk!

«Хочу повідомити всіх друзів і знайомих, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв'язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їхньою заявою, Євген, перебуваючи на території Росії вісім років тому, нібито вчинив кримінальне правопорушення. Італійська сторона вивчає запит, поданий з Росії. Деталі справи поки що не розголошуються, але відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він нібито вчинив на території РФ. Чому його затримали зараз і чому досі немає конкретних документів у цій справі, невідомо», – зазначила вона у повідомленні.

Ще 15 грудня на своїй сторінці у Facebook Євген Лавренчук повідомляє про свій відліт до Неаполя.

18 грудня режисер не прибув до Львова на свій запланований інтенсив з акторської майстерності.



Також повідомляється, що Лавренчук отримує підтримку з боку Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти екстрадиції Євгена до Росії. Нагадаємо, Євген Лавренчук підтримував Україну, навіть працюючи в Росії та залишив РФ з політичних причин, коли почалася російсько-українська війна.



Маріанна Палій також вказує, що сім'я та близьке оточення Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи, розуміючи, що кримінальна справа проти неї сфабрикована, схожа на політичне переслідування, тому вони сподіваються на підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію та не допустити екстрадиції Євгена Лавренчука до країни-агресора.