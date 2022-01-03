Головний режисер Одеської опери утримується в Італії на запит РФ

Сьогодні стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук вже понад два тижні утримується в італійському слідчому ізоляторі на запит Росії.
Про це повідомила у Facebook Маріанна Гудіч-Палій, куратор ініціативної групи Free Eugene Lavrenchuk!
Ще 15 грудня на своїй сторінці у Facebook Євген Лавренчук повідомляє про свій відліт до Неаполя.
18 грудня режисер не прибув до Львова на свій запланований інтенсив з акторської майстерності.
Також повідомляється, що Лавренчук отримує підтримку з боку Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти екстрадиції Євгена до Росії. Нагадаємо, Євген Лавренчук підтримував Україну, навіть працюючи в Росії та залишив РФ з політичних причин, коли почалася російсько-українська війна.
Маріанна Палій також вказує, що сім'я та близьке оточення Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи, розуміючи, що кримінальна справа проти неї сфабрикована, схожа на політичне переслідування, тому вони сподіваються на підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію та не допустити екстрадиції Євгена Лавренчука до країни-агресора.
Також повідомляється, що Лавренчук отримує підтримку з боку Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти екстрадиції Євгена до Росії. Нагадаємо, Євген Лавренчук підтримував Україну, навіть працюючи в Росії та залишив РФ з політичних причин, коли почалася російсько-українська війна.
Маріанна Палій також вказує, що сім'я та близьке оточення Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи, розуміючи, що кримінальна справа проти неї сфабрикована, схожа на політичне переслідування, тому вони сподіваються на підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію та не допустити екстрадиції Євгена Лавренчука до країни-агресора.
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