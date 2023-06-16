Головний рабин України потрапив під російський обстріл, рятуючи людей у ​​Херсоні

На своїй сторінці у Фейсбуці головний рабин України Моше Асман виклав відео, в якому розповів про обстріл, під який він потрапив у Херсон.
За словами рабина, він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.
У цей час росіяни почали обстрілювати Херсон. На відео, оприлюдненому рабином, чути гучні вибухи.
Як повідомили в Офісі генерального прокурора, вчора російські військові обстріляли обласний центр та населені пункти Херсонського району. Через прицільні удари росіян під час евакуаційних заходів у місті загинула людина. Ще двоє людей отримали травми.
Крім цього, в одному із сіл через обстріл травмовано чотирьох місцевих жителів. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, російські окупанти 6 червня підірвали дамбу на Каховській ГЕС та затопили десятки прибережних населених пунктів.
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