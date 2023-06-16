Головний рабин України потрапив під російський обстріл, рятуючи людей у ​​Херсоні

09:07 10 червня Київ, Україна

На своїй сторінці у Фейсбуці головний рабин України Моше Асман виклав відео, в якому розповів про обстріл, під який він потрапив у Херсон.

За словами рабина, він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив Каховської ГЕС росіянами.

У цей час росіяни почали обстрілювати Херсон. На відео, оприлюдненому рабином, чути гучні вибухи.

"Я у Херсоні, пливли за людьми – дивом вижили", – зазначив Моше Асман.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, вчора російські військові обстріляли обласний центр та населені пункти Херсонського району. Через прицільні удари росіян під час евакуаційних заходів у місті загинула людина. Ще двоє людей отримали травми.

Крім цього, в одному із сіл через обстріл травмовано чотирьох місцевих жителів. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, російські окупанти 6 червня підірвали дамбу на Каховській ГЕС та затопили десятки прибережних населених пунктів.