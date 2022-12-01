Головний інженер Запорізької АЕС пішов на співпрацю з окупантами

1 грудня президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав наказ про звільнення заступника головного інженера Запорізької АЕС Юрія Черничука, який також виконував обов'язки головного інженера станції. Керівництву підприємства стало відомо, що він почав співпрацювати з окупаційною владою.
Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".
У повідомленні йдеться, що рішення пов'язане з наявністю підтвердженої інформації про колабораційну та зрадницьку діяльність Черничука на користь окупантів
Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".
У повідомленні йдеться, що рішення пов'язане з наявністю підтвердженої інформації про колабораційну та зрадницьку діяльність Черничука на користь окупантів
Водночас іншими наказами Котін призначив Дмитра Вербицького виконувачем обов'язків генерального директора Запорізької АЕС та Ігоря Мурашова – головного інженера станції.
Він додав, що фейкова АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" поширює неправдиву інформацію про те, що нібито тисячі українських атомників радісно перейшли в Росатом і пишаються цим, адже перед ними "відкрилися нові та світлі перспективи".
Президент "Енергоатому" подякував працівникам ЗАЕС, які продовжують працювати незважаючи на складну ситуацію навколо станції та закликав не підписувати жодних контрактів із російськими окупантами.
Напередодні стало відомо, що окупанти призначили Чернічука "генеральним директором" ЗАЕС.
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