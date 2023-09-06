Головний інженер в Одесі підозрюється у розтраті коштів, виділених на будівництво спорткомплексу для ЗСУ

В Одесі затримали головного інженера з військового квартирно-експлуатаційного управління, який підозрюється у присвоєнні бюджетних коштів, призначених для будівництва спортивного комплексу, призначеного для Збройних сил України.
Згідно з інформацією, що надійшла від пресслужби Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, слідство встановило, що цьому чиновнику приписується присвоєння понад 1,2 мільйона гривень бюджетних коштів, призначених для будівництва спортивного комплексу в одному з військових містечок Одеської області. Для здійснення цієї операції він співпрацював з директором місцевої будівельної компанії.
У 2018 році, коли між цією особою та директором будівельної компанії було укладено договір на виконання робіт зі створення спортивного майданчика у військовому містечку. Загальна вартість договору становила понад 23 мільйони гривень.
Проте підрядники не виконали всі свої зобов'язання. Зокрема не встановили понад 800 м² гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення – ці роботи були виконані лише на папері.
Згідно з інформацією, що надійшла від пресслужби Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, слідство встановило, що цьому чиновнику приписується присвоєння понад 1,2 мільйона гривень бюджетних коштів, призначених для будівництва спортивного комплексу в одному з військових містечок Одеської області. Для здійснення цієї операції він співпрацював з директором місцевої будівельної компанії.
У 2018 році, коли між цією особою та директором будівельної компанії було укладено договір на виконання робіт зі створення спортивного майданчика у військовому містечку. Загальна вартість договору становила понад 23 мільйони гривень.
Проте підрядники не виконали всі свої зобов'язання. Зокрема не встановили понад 800 м² гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення – ці роботи були виконані лише на папері.
Наразі правоохоронці перевіряють, чи причетні до "схеми" інші посадові особи. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.
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