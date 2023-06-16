Головнокомандувач ЗСУ про атаку на Київ: нейтралізовано 11 "Іскандерів"

14:53 29 травня Київ, Україна

Українські військові успішно нейтралізували всі 11 ракет типу "Іскандер", запущених російськими загарбниками у напрямку Київської області.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оголосив про це в понеділок, 29 травня.

Він зазначив, що це вже друга ракетна атака супротивника за останні 24 години.
 
"Приблизно об 11:30 ворог здійснив атаку на Київську область, використавши балістичні та крилаті ракети, що базуються на наземних комплексах "Іскандер". Загалом було випущено 11 ракет: Іскандер-М та Іскандер-К з північного напрямку. Завдяки зусиллям та ефективності протиповітряної оборони, всі цілі було знищено", - заявив Залужний.