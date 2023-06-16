Головнокомандувач ЗСУ про атаку на Київ: нейтралізовано 11 "Іскандерів"

14:53 29 травня Київ, Україна

Українські військові успішно нейтралізували всі 11 ракет типу "Іскандер", запущених російськими загарбниками у напрямку Київської області.



Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оголосив про це в понеділок, 29 травня.



Він зазначив, що це вже друга ракетна атака супротивника за останні 24 години.