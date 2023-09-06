Голові військової частини у Львівській області вручили підозру за зловживання владою

18:58 24 серпня Київ, Україна

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступника командира однієї з військових частин у Львівській області. Він звинувачується у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень, а також в організації підпільної торгівлі продуктами харчування.



Про це повідомляє пресслужба ДБР.



За даними слідства, із середини липня семеро військових виконували ремонтно-будівельні роботи на двоповерховій віллі заступника командира військової частини. Вони працювали без вихідних та отримували за це мізерну зарплату.



Крім того, заступник командира налагодив на території військового містечка роботу підпільної крамниці, в якій бійцям продавали продукти, які держава виділила для забезпечення українських військових. За даними слідства, магазином керувала дружина урядовця.



Заступнику командира військової частини загрожує до 12 років ув'язнення.