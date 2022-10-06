Голові НБУ Кирилу Шевченку повідомили про підозру у розкраданні коштів

15:32 06 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба НАБУ. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило підозру голові Нацбанку Кирилу Шевченку, який нещодавно подав президентові прохання про відставку за станом здоров'я, у зв'язку з розкраданням коштів під час періоду, коли він керував "Укргазбанком" Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з колишнім головою правління ПАТ АБ "Укргазбанк", яка протягом 2014-2019 рр. незаконно вивела із фінансової установи 206 мільйонів гривень. П'ятьом учасникам цієї групи повідомили про підозру", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що не знають, де перебуває Шевченко.

"Оскільки місцезнаходження організатора схеми, ексголови правління "Укргазбанку", поки що невідомо, про підозру йому повідомили у порядку ст. 278, ст. 135 КПК України, а саме – залишили в адміністрації за місцем його роботи, саме – Національному банку України”, – зауважили у Бюро.

Як з'ясувало слідство, посадові особи "Укргазбанку" у листопаді 2014 року запровадили схему виведення коштів із держбанку через оплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ та підприємств.

"Насправді посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, введеним для держсектора Кабміном. Водночас держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно платив псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, але про які більшість клієнтів банку навіть не знали», — зазначають у НАБУ.

Виявилося, що ці псевдопосередники – фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи.

"Більшість із них зареєстрували виключно для участі в даній схемі: після отримання коштів ці суб'єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг", - пояснили у Бюро.

При цьому правоохоронці зазначають, що таку схему залучення коштів не використав жоден із решти державних банків в Україні. Після активізації слідчих дій НАБУ та САП її прикрили і у самому "Укргазбанку". Незважаючи на це, за час її існування з листопада 2014 року до березня 2020 року банк здійснив понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників. Це завдало збитків на суму понад 206 мільйонів гривень.



НАБУ вважає підбурювачем злочину Кирила Шевченка, виконавцями - двох його заступників, директора департаменту банку по роботі з корпоративними віп-клієнтами, а також заступника директора. Загалом Бюро кваліфікувало дії підозрюваних таким чином:

Шевченка, який у той період обіймав посаду голови правління – ч. 3 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28; ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України;

двох заступників голови правління - ч. 2 стаття 27; ч. 5 ст. 191; ч.3 ст.28; ч. 1 ст. 366 КК України;

директора департаменту роботи з корпоративними віп-клієнтами - ч. 2 ст. 27; ч.5 ст. 191; ч. 3 ст.28; ч. 1 ст. 366 КК України;

заступника директора департаменту роботи з корпоративними віп-клієнтами - ч. 2 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28; ч. 1 ст. 366 КК України.

У разі, якщо провину Шевченка буде доведено, йому загрожуватиме від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.