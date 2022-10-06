Голові НБУ Кирилу Шевченку повідомили про підозру у розкраданні коштів

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило підозру голові Нацбанку Кирилу Шевченку, який нещодавно подав президентові прохання про відставку за станом здоров'я, у зв'язку з розкраданням коштів під час періоду, коли він керував "Укргазбанком".
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Правоохоронці зазначили, що не знають, де перебуває Шевченко.
Як з'ясувало слідство, посадові особи "Укргазбанку" у листопаді 2014 року запровадили схему виведення коштів із держбанку через оплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ та підприємств.
Виявилося, що ці псевдопосередники – фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи.
При цьому правоохоронці зазначають, що таку схему залучення коштів не використав жоден із решти державних банків в Україні. Після активізації слідчих дій НАБУ та САП її прикрили і у самому "Укргазбанку". Незважаючи на це, за час її існування з листопада 2014 року до березня 2020 року банк здійснив понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників. Це завдало збитків на суму понад 206 мільйонів гривень.
НАБУ вважає підбурювачем злочину Кирила Шевченка, виконавцями - двох його заступників, директора департаменту банку по роботі з корпоративними віп-клієнтами, а також заступника директора. Загалом Бюро кваліфікувало дії підозрюваних таким чином:
НАБУ вважає підбурювачем злочину Кирила Шевченка, виконавцями - двох його заступників, директора департаменту банку по роботі з корпоративними віп-клієнтами, а також заступника директора. Загалом Бюро кваліфікувало дії підозрюваних таким чином:
- Шевченка, який у той період обіймав посаду голови правління – ч. 3 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28; ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України;
- двох заступників голови правління - ч. 2 стаття 27; ч. 5 ст. 191; ч.3 ст.28; ч. 1 ст. 366 КК України;
- директора департаменту роботи з корпоративними віп-клієнтами - ч. 2 ст. 27; ч.5 ст. 191; ч. 3 ст.28; ч. 1 ст. 366 КК України;
- заступника директора департаменту роботи з корпоративними віп-клієнтами - ч. 2 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28; ч. 1 ст. 366 КК України.
У разі, якщо провину Шевченка буде доведено, йому загрожуватиме від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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