Главі Харківської облради вручили підозру про вимагання великого хабаря

16:19 04 серпня Київ, Україна

Співробітники НАБУ сьогодні вручили підозру голові Харківської облради Артуру Товмасяну про вимагання хабаря в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"4 серпня 2021 прокурор САП за дорученням виконавця обов'язків генерального прокурора спільно з детективами НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в отриманні неправомірної вигоди в 1050000 грн. Дії посадової особи кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди)", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



За версією слідства, на початку 2021 року Товмасян в змові зі своїм заступником вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1 050 000 грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська облрада.



Протягом півріччя чиновники отримали всю суму чотирма траншами, в тому числі за посередництва спільника адвоката.