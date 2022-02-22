Глава заводу Арсенал самовільно приватизував 9,5 тис кв метрів

Керівник КП СПБ Арсенал, в змові з іншими високопоставленими чиновниками, на незаконних підставах приватизував 9,5 тис. кв. метрів площі, що не підлягає приватизації.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Тим часом держмайно, яке отримав Арсенал в управління, є об'єктом, що не підлягає приватизації.
Зараз слідчі ДБР встановлюють інших осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.
Зараз слідчі ДБР встановлюють інших осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.
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