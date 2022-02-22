Глава заводу Арсенал самовільно приватизував 9,5 тис кв метрів

16:36 26 травень Київ, Україна

Керівник КП СПБ Арсенал, в змові з іншими високопоставленими чиновниками, на незаконних підставах приватизував 9,5 тис. кв. метрів площі, що не підлягає приватизації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, керівник КП СПБ Арсенал в 2011 році, в змові з посадовими особами Національного космічного агентства України, Фонду державного майна України та підприємства, незаконно відсторонив на користь товариства з обмеженою відповідальністю приміщення казенного підприємства загальною площею 9,5 тис. кв. метрів на вул. Московська в Києві", - йдеться в повідомленні.

Тим часом держмайно, яке отримав Арсенал в управління, є об'єктом, що не підлягає приватизації.



Зараз слідчі ДБР встановлюють інших осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.