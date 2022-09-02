Голову СБУ Кіровоградської області Наконечного виявлено мертвим

У Кропивницькому виявлено мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного. Про це у неділю, 21 серпня, повідомило місцеве видання "Гречка" з посиланням на голову пресслужби СБУ Юлію Ткач.
У свою чергу депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврус написав у Telegram, що Олександр Наконечний вчинив самогубство.
Відомо, що Олександр Наконечний обіймав посаду начальника управління СБУ у Кіровоградській області з січня 2021 року. До цього він два роки служив у контррозвідці і понад десять років працював в управлінні боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Київському управлінні СБУ.
Раніше у москві знайшли мертвим 76-річного генерал-майора ФСБ Євгена Лобачова. Тіло виявили на сходовій клітці будинку, біля нього лежав самозарядний пістолет Токарєва.
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