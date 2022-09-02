Голову СБУ Кіровоградської області Наконечного виявлено мертвим

11:29 21 серпня Київ, Україна

У Кропивницькому виявлено мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного. Про це у неділю, 21 серпня, повідомило місцеве видання "Гречка" з посиланням на голову пресслужби СБУ Юлію Ткач.

"СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника управління Служби безпеки в Кіровоградській області. Після того, як інформацію буде зібрано в повному обсязі та проаналізовано, ми проінформуємо суспільство. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Семеновича Наконечного”, – сказала Юлія Ткач.

У свою чергу депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврус написав у Telegram, що Олександр Наконечний вчинив самогубство.

"Джерела у правоохоронних органах підтвердили інформацію та повідомили подробиці. За попередньою версією полковник перебував за місцем проживання і зробив з пістолета один постріл собі в голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці", - написав Лаврус.

Відомо, що Олександр Наконечний обіймав посаду начальника управління СБУ у Кіровоградській області з січня 2021 року. До цього він два роки служив у контррозвідці і понад десять років працював в управлінні боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Київському управлінні СБУ.

Раніше у москві знайшли мертвим 76-річного генерал-майора ФСБ Євгена Лобачова. Тіло виявили на сходовій клітці будинку, біля нього лежав самозарядний пістолет Токарєва.