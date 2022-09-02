Глава ОВА Донецької області про ситуацію в області

09:44 26 серпня Київ, Україна

У ніч на 26 серпня у Слов'янську та Миколаївці влучили у навчальні заклади, у Сіверську ударом пошкодили 4 будинки.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Цієї ночі найбільшу активність ворог проявляв у громадах Бахмутського та Краматорського районів. У Сіверську вночі були прильоти – пошкоджено 4 будинки, у тому числі один отримав пряме влучення. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - йдеться у повідомленні.

У Соледарській громаді під обстрілами опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Міньківка та Васюківка. Інформація про постраждалих наразі не надходила.



Гучно пройшла ніч у Світлодарській громаді: під вогнем Відрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ. За попередньою інформацією, без постраждалих.

У Краматорському районі росіяни влучили у два навчальних заклади: у Хіміко-механічний технікум у Слов'янську та у школу в Миколаївці. Крім того, у Миколаївці обстрілами пошкоджено 5 житлових будинків.



У Костянтинівській громаді від обстрілу спалахнула пожежа за селом – вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.

Росіяни цілеспрямовано знищують інфраструктуру та випалюють угіддя, упевнений Кириленко.



Він також повідомив, що за 25 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу: у Сіверську та Зеленопіллі. Ще 6 людей отримали поранення.