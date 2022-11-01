Глава ОВА Дніпропетровщини розповів подробиці ворожого ракетного удару вночі

08:48 01 листопада Київ, Україна

У ніч на 1 листопада рашисти з "Градів" та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області – у Нікополі багато руйнувань, у Марганецькій громаді люди були без води та світла.



Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Всю ніч росіяни накривали вогнем Нікопольщину... Били з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Попередньо людей не зачепило", - зазначив він.

У той самий час глава ОВА повідомив, що тільки по Нікополю прилетіло 40 російських снарядів. У місті пошкоджено 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.



У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач та знеструмили насосну станцію водоканалу – понад 40 000 сімей залишилися без води, понад 10 000 – без світла.



Резніченко зазначив, що енергетики працювали всю ніч і все полагодили – на ранок люди вже зі світлом. Також відновила роботу насосна станція, а це означає, що до будинків незабаром повернеться вода.



Глава ОВА також повідомив, що військові з повітряного командування "Схід" вночі знищили над Дніпропетровською областю три ворожі дрони-камікадзе.