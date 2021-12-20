Глава ОТГ узятий на місці злочину на хабарі - поліція Хмельницької області

Як повідомило Управління поліції в Хмельницькій області, поліціянти затримали, як то кажуть, «на гарячому», в момент отримання хабаря, керівника однієї з територіальних громад. Голова ОТГ (об’єднаної територіальної громади) вимагав від підприємця майже чотири тисячі доларів за сприяння в отриманні дозволу.
Відзначається, що чиновника затримали під час отримання частини необхідної суми ($1300.).
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо підозри і обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Раніше повідомлялося, що ексчиновник Держгеокадастру отримав 9,5 років в'язниці за хабар.
Також повідомлялося, що на Харківщині чиновник погорів на хабарі за оформлення земділянок. Він вимагав $12 тисяч.
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