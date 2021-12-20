Глава ОТГ узятий на місці злочину на хабарі - поліція Хмельницької області

11:40 10 квітень Київ, Україна

Як повідомило Управління поліції в Хмельницькій області, поліціянти затримали, як то кажуть, «на гарячому», в момент отримання хабаря, керівника однієї з територіальних громад. Голова ОТГ (об’єднаної територіальної громади) вимагав від підприємця майже чотири тисячі доларів за сприяння в отриманні дозволу.

"Чиновник вимагав у підприємця $3 800 доларів США за вплив на прийняття виконкомом рішення про видачу дозволу на розміщення рекламних щитів на території громади", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що чиновника затримали під час отримання частини необхідної суми ($1300.).

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо підозри і обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що ексчиновник Держгеокадастру отримав 9,5 років в'язниці за хабар.

Також повідомлялося, що на Харківщині чиновник погорів на хабарі за оформлення земділянок. Він вимагав $12 тисяч.