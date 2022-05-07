Глава окупованого Ізюму підозрюється в держзраді

05:58 07 травня Київ, Україна

"Голові тимчасової адміністрації" окупованого Ізюму повідомлено про підозру в держзраді та колабораціонізмі.

Про це повідомляє офіс генерального прокурора у Telegram-каналі.



За даними слідства, мешканець тимчасово окупованого російськими військами. Ізюм перейшов на бік ворога і добровільно обійняв посаду так званого "глави тимчасової адміністрації", - йдеться у повідомленні.



Також підозрюваний переконував інших місцевих жителів сприяти військовим країни-агресора, проводив бесіди з головами об'єднаних територіальних громад Ізюмського району щодо поширення "гумпомощі" з Росії, надавав окупантам інформацію про місце розташування Збройних сил України, місцевих активістів, військових тероборон Києва та Харкова та особисто підняв російський прапор над будинком Ізюмської районної державної адміністрації.



Так, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чоловіка заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).