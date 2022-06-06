Глава МАГАТЕ попередила про загрози для Запорізької АЕС

На Запорізькій АЕС, яка зараз контролюється російськими загарбниками, існує реальний ризик для безпеки та гарантій.
Про це сказав голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляється на сайті організації у понеділок, 6 червня.
За його словами, на український персонал ЗАЕС чиниться тиск. Гросії висловив стурбованість тим, що деякі запасні частини не доставляються на станцію через перебої в ланцюжку поставок.
Глава МАГАТЕ підтвердив свою рішучість очолити експертну місію на станції.
Глава МАГАТЕ підтвердив свою рішучість очолити експертну місію на станції.
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