Глава МАГАТЕ попередила про загрози для Запорізької АЕС

20:42 06 червня Київ, Україна

На Запорізькій АЕС, яка зараз контролюється російськими загарбниками, існує реальний ризик для безпеки та гарантій.

Про це сказав голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляється на сайті організації у понеділок, 6 червня.

"На об'єкті було скомпрометовано як мінімум п'ять із семи невід'ємних основ ядерної безпеки та захисту", – сказав Гроссі під час виступу перед Радою керуючих МАГАТЕ.

За його словами, на український персонал ЗАЕС чиниться тиск. Гросії висловив стурбованість тим, що деякі запасні частини не доставляються на станцію через перебої в ланцюжку поставок.



Глава МАГАТЕ підтвердив свою рішучість очолити експертну місію на станції.